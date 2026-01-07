Home Video News Cronaca Tg News – 7/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crans-Montana, i funerali dei ragazzi italiani morti nel rogo - Capotreno ucciso a Bologna, Jelenic aveva ordine di allontanamento - Usa sequestrano due petroliere legate al Venezuela - Rubio esclude opzione militare su Groenlandia - Ondata di neve e gelo in Europa - Bardot, l’addio all’attrice a Saint-Tropez - Torna a correre l’inflazione a Dicembre - Il padre di Chiara a Valditara: “Abbiamo sete di verità” - Previsioni 3B Meteo 8 Gennaio azn