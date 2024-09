Tg News – 6/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il ministro Sangiuliano si è dimesso, lettera a premier Meloni - Attivista turco-americana uccisa durante protesta a Nablus - Detenuto 18enne muore carbonizzato a San Vittore - Zelensky chiede più armi, dagli Usa nuovi aiuti - Germania, assale poliziotto con machete, fermato - Papa Francesco arrivato in Papua Nuova Guinea - Copernicus: Estate 2024 la più calda di sempre - G7 Parlamenti a Verona, impegno per sicurezza e sviluppo - Previsioni 3B Meteo 7 Settembre gsl