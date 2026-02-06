Home Video News Cronaca Tg News – 6/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gli Usa agli americani in Iran: “Lasciate subito il Paese” - Mosca, attentato al generale Alekseyev dei servizi segreti - Esplosione in una moschea a Islamabad, almeno 30 vittime - Vertice Meloni-Vance in Prefettura a Milano - Il Papa rinnova il suo appello per una tregua olimpica - Milano-Cortina, il giorno dell’inaugurazione - Il Presidente della Svizzera al Niguarda, dai feriti di Crans-Montana - Mattarella inaugura Casa Italia a Milano - Previsioni 3B Meteo 7 Febbraio azn