Tg News – 6/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump torna alla Casa Bianca, le borse Usa volano - Discorso di Trump “Fermerò le guerre, sarà l’età dell’oro” - Mattarella e Meloni “Lavoro d’intesa con Washington” - Razzi dal Libano sul centro di Israele - La Libra naviga verso l’Albania, 8 migranti a bordo - 15enne morta suicida ad Enna, ipotesi revenge porn - Firmato il contratto degli Statali, no di Cgil e Uil - Al via Ecomondo 2024, buyer da oltre 100 Paesi - Previsioni 3B Meteo 7 Novembre /gtr