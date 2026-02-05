Home Video News Cronaca Tg News – 5/2/2026
Tg News – 5/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milano-Cortina, Mattarella al Villaggio Olimpico - Pacchetto sicurezza, modifiche su scudo e fermo preventivo - Crans Montana, i coniugi Moretti scrivono allo staff - Delitto Garlasco, Massimo Lovati a processo - Alto Adige, valanga a Solda travolge 3 scialpinisti - Fisco, scoperti 200mila evasori totali - La Bce lascia i tassi fermi al 2% - Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti" - Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio azn