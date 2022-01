Tg News – 5/1/2022

In questa edizione: - Raggiunto l'accordo per il prezzo delle mascherine FFP2 - Papa Francesco: "Istituzioni semplifichino iter per adozioni" - Roberto Fico convoca i Grandi elettori per il primo voto il 24 gennaio - Covid, cresce l'occupazione degli ospedali in tutta la penisola gtr