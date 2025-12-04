Home Video News Cronaca Tg News – 4/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Garlasco, perizia su Dna Sempio: compatibilità forte - Tensioni a Genova tra lavoratori ex Ilva e polizia - Mogherini si dimette da Rettrice Collegio d’Europa - Elicottero precipita in Valtellina, una vittima - Putin: Russia avrà Donbass, con negoziati o armi - Vaticano, esclusa al momento possibilità donne diacono - Morta Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile - Manovra, Schlein “Reinserire credito d’imposta” - Previsioni 3B Meteo 5 Dicembre azn