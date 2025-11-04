Home Video News Cronaca Tg News – 4/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Confessa omicida imprenditore nel Torinese - Domani a Roma lutto per morte operaio Torre dei Conti - Chiesti arresti domiciliari per Cuffaro e Romano - Cinque italiani tra i nove morti sulle vette del Nepal - Coloni assaltano moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme - Crosetto: “Italia impegnata per tregua anche in Ucraina” - E’ morto il vignettista Giorgio Forattini - Torna Ecomondo, il think tank globale per la transizione ecologica - Previsioni 3BMeteo 5 Novembre azn