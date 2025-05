Tg News – 30/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stellantis riparte da un Ceo italiano - Ue-Emirati Arabi, al via i negoziati per un accordo di libero scambio - Logistica e interporti uniscono le forze - Sicurezza sul lavoro, più fondi per la formazione sat/azn