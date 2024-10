Tg News – 30/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tempesta Dana devasta Valencia, oltre 70 morti - Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale - Da Hezbollah ok a tregua da Israele a certe condizioni - Usa 2024, Trump minaccia dazi all’Unione Europea - Piacenza, testimone inchioda l’ex di Aurora: “L’ha buttata giù” - 14enne morta per choc anafilattico, indagati titolari locale - Halloween, giro d’affari da 300 milioni di euro - Vodafone-Youtrend, transizione gemella importante per 7 italiani su 10 - Previsioni del tempo 3B Meteo per 31 Ottobre mrv