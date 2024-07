Tg News – 3/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Operazione antimafia ad Aprilia, 25 arresti, anche il sindaco - Bologna, sequestrata e violentata, fugge gettandosi da finestra - Ita-Lufthansa, dall’Ue via libera ma con condizioni - Maternità surrogata “reato universale”, ok in Commissione - Ucraina, Erdogan a Putin: “Possiamo gettare basi per accordo di pace” - Biden, 25 dem pronti a chiederne il ritiro, in pole Kamala Harris - Caso Scurati, 6 giorni di sospensione a Serena Bortone - Intesa Sanpaolo, a Como un progetto di impresa in carcere - Previsioni 3B Meteo 4 Luglio mrv