Tg News – 3/2/2022

In questa edizione: - Istat, com'è cambiato il paniere su cui si calcola l'inflazione con la pandemia - Paxlovid, 11200 trattamenti in arrivo per le le regioni - Superecobonus, 18 miliardi e 300 milioni di investimenti già approvati al 31 gennaio 2022 - Sciopero del 4 febbraio, possibili disagi per i pendolari che usano i mezzi pubblici gtr/