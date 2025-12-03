Home Video News Cronaca Tg News – 3/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino: “Aperti al dialogo ma gli europei rifiutano” - Meloni dal Bahrein: “Continuare a spingere per una pace giusta” - Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, indagati per frode - Femminicidio in provincia di Ancona, vittima una 50enne - Depositata la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi - Corruzione e appalti in Sicilia, Gip dispone domiciliari per Cuffaro - Ultimo saluto al Foro Italico a Nicola Pietrangeli - Campagna antinfluenzale, l’appello di Carlo Conti - Previsioni 3B Meteo per 4 Dicembre azn