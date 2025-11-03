Home Video News Cronaca Tg News – 3/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie di crolli alla Torre dei Conti di Roma, operai feriti - 43enne accoltellata alla schiena in pieno centro a Milano - Incidenti sul lavoro, due morti in Piemonte e Lombardia - 18enne ucciso a Napoli, si costituiscono due giovani - Falciato in bici, a Bologna morto lo zio di Laura Pausini - Nepal, morto uno degli alpinisti italiani dispersi - Israele arresta ex procuratrice che denunciò torture - Manovra, Zangrillo “Recuperare potere d’acquisto famiglie e imprese” - Previsioni 3BMeteo 4 Novembre azn