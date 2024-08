Tg News – 28/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Blitz di Israele in Cisgiordania, Onu: “Violato diritto internazionale - Naufragio Bayesian, tre gli indagati - Omicidio Sharon, si cerca l’arma nei tombini - Maltempo in Campania, dispersi madre e figlio - Suicidio assistito a Trieste, da Asl nuovo rifiuto per Oppelli - Migranti, Viminale: arrivi in calo, da inizio anno 40.660 - Oliviero Toscani: “Ho una malattia incurabile” - L'Autodromo di Monza scalda i motori per il Gp d'Italia - Previsioni 3B Meteo 29 Agosto gsl