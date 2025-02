Tg News – 28/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Macron: “Ue introdurrà dazi reciproci su acciaio e alluminio” - Meloni annuncia 3 miliardi a famiglie e imprese contro caro bollette - Zelensky alla Casa Bianca per accordo sulle Terre Rare - “Maranza a Napoli”, Digos intensifica controlli - Pedopornografia online in Italia, vittime migliaia di bambini - Papa Francesco continua terapia e miglioramento - Zeman, il neurochirurgo: “Non sappiamo se tornerà a parlare” - Incontro Aran-sindacati, Anief chiede di valorizzare comparto scuola - Previsioni 3B Meteo 1 Marzo /gtr