Tg News – 28/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Forte maltempo con allagamenti in Toscana e Liguria - Trump, retate contro i migranti anche a New York - Giornata della Memoria, Segre: “L’accoglienza risolve problemi” - Altro naufragio a Malta, muoiono 2 bimbi - Giovane italiana precipita da balcone a Malta per sfuggire a fidanzato - Mediobanca rigetta l’offerta di Mps, “distrugge valore” - Ance, comprare casa è impossibile per 10 milioni di famiglie - L’Italpress sigla una partnership con l’agenzia di stampa albanese ATA - Previsioni 3B Meteo 29 Gennaio /gtr