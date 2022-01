Tg News – 28/1/2022

In questa edizione: - Covid, incidenza ed Rt in diminuzione rispetto alla settimana precedente - Quirinale, alla quinta votazione il centrodestra punta su Casellati. Pd, M5s e Leu astenuti - Istat: indice fiducia imprese e consumatori in calo - Super green pass: ipotesi estensione illimitata della sua validità gtr