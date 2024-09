Tg News – 27/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Netanyahu all’Iran: “Se ci attaccate vi colpiremo” - Nordio: “Pene più severe per violenze ai sanitari” - Mantova, trovata morta la donna scomparsa, fermato giovane - Donna dà fuoco ad una ragazza per strada a Catania - Torino, autista suicida per stress da lavoro - Papa Francesco: “Gli abusi sono una vergnogna” - Addio a Maggie Smith, leggenda del cinema e teatro inglese - Fs a Berlino con nuove locomotive da manovra a doppia alimentazione - Previsioni 3B Meteo 28 Settembre mrv