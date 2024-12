Tg News – 27/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arrestata a Teheran la giornalista Cecilia Sala - Tajani:” Cecilia sta bene, lavoriamo per portarla a casa” - Recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi - Accoltellata dall’ex a Oslo, Martina è fuori pericolo - Almeno 50 morti in un raid vicino all’ospedale di Gaza - Giorgetti, revisione delle regole della manovra necessaria - Cnel: "In quasi due anni 2 milioni di occupati under 35 in meno" - De Luca: “Manifestazione per la pace a Febbraio” - Previsioni 3B Meteo 28 Dicembre /gtr