Tg News – 27/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Orbán ricevuto dal Papa, poi da Meloni: “Ue non conta nulla” - Ucraina, Mosca boccia piano europeo di pace - Israele revocherà l’emergenza, è la prima volta dal 7 Ottobre - Via libera a contratto sanità per 581 professionisti - Braccialetto elettronico a Presidente Consiglio Comunale Bolzano - Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia, forse folgorata - La Juventus esonera Tudor e pensa a Spalletti - Mattarella “Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute" - Previsioni 3BMeteo 28 Ottobre gsl