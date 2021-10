Tg News – 26/10/2021

In questa edizione: - Eitan torna in Italia: lo ha deciso il Tribunale della famiglia di Tel Aviv - Consumi in fase di assestamento: +1% su settembre 2020 - Onu: preoccupa l'aumento del tasso di concentrazione di CO2 nell'atmosfera - Criminalità: quali sono le città dove si delinque di più in Italia?