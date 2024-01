Tg News – 26/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Corte Aja “Israele prevenga atti scellerati” - Scritta al Memoriale della Shoah a Milano - Meloni lancia la Presidenza del G7 - I 30 anni di Forza Italia, celebrazioni a Roma - Bergamo, 56enne ucciso a coltellate dalla moglie in cura psichiatrica - Bus Mestre, l’autista non ha avuto un malore - Usa, giustiziato con l’azoto, primo caso al mondo - Giorno della Memoria, Mattarella “La strage del 7 Ottobre replica orrore Shoah” - Previsioni 3B Meteo 27 Gennaio /gtr