Tg News – 31/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Valencia sale a oltre 150 il numero delle vittime dell’alluvione - Razzi dal Libano colpiscono il nord di Israele, 5 vittime - I russi avanzano nel Donbass, Ottobre nero per Kiev - Piantedosi: “Furto di dati per attaccare avversari politici” - Ciclista ucciso a Foggia, arrestato pirata della strada - Umbria, governatrice Tesei indagata per i fondi agricoli - Istat, dopo tre mesi calano occupati a Settembre, -63mila - "Un albero per la salute" contro le emissioni di gas serra - Previsioni 3B Meteo 1 Novembre gsl