Polizia, Olivadese “Con blitz Sco contrasto a criminalità giovanile”

ROMA (ITALPRESS) - L'operazione conclusa dal Servizoo Centrale Operativo si inquadra in un progetto di contrasto alla criminalità giovanile minorile. E' stato realizzato in cooperazione con 30 Questure che hanno svolto operazioni in due direzioni: controlli sul territorio in aree problematiche e monitoraggio web che ha consentito l'oscuramento di alcuni profili social o siti web che inneggiassero a contenuti di violenza e ilecito". Lo ha detto Andrea Olivadese, dirigente del Servizio centrale operativo Sco. pc/gtr