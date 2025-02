Tg News – 25/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sfiducia a Santanchè, il ministro in aula - Governo: invio di truppe a Kiev non è all’ordine del giorno - Papa Francesco in fase di miglioramento - Disastro Pioltello, assolti i manager Rfi - A Prato 22enne uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa - Omicidio Verzeni, perizia psichiatrica per Sangare - Acerra, sequestrato cellulare del papà della bimba morta - Dazi anche all’Italia? Trump glissa ma elogia Giorgia Meloni - Previsioni 3B Meteo 26 Febbraio mrv