ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vanoni, l’ultimo saluto nella Chiesa di San Marco a Milano - Proiezioni Regionali: in Veneto Stefani, in Campania Fico, in Puglia Decaro - Usa e Ucraina, nuovo piano di pace di 19 punti - Famiglia nel bosco, Ministero “Rispettato obbligo scolastico” - Napoli, 19enne ucciso per errore, il bersaglio era un amico - Udine, due corpi trovati in edificio dismesso - Rischio povertà, Calabria tra le peggiori in Ue - A Verona l'ufficio postale diventa multilingue, inclusione al centro - Previsioni 3B Meteo 25 Novembre azn