Tg News – 24/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa - Putin pronto a trattativa diretta con Trump su Ucraina - La Casa Bianca pubblica foto di migranti in catene espulsi - Ragazza immagine ingaggiata, drogata e abusata: fermato peruviano - Abusi su minori, il Vescovo di Bolzano si scusa - Santanchè “Nessuno mi ha mai chiesto un passo indietro” - Disagi nel weekend per nuovo sciopero trasporti - I benefici della dieta mediterranea protagonisti di una docuserie - Previsioni 3B meteo 25 Gennaio /gtr