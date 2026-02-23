Home Video News Cronaca Tg News – 23/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milano Rogoredo, fermato poliziotto che sparò al pusher - Mattarella a Niscemi, applausi dei cittadini per la vicinanza - Bimbo trapiantato a Napoli, salgono a 7 gli indagati - Famiglia nel bosco, bocciata l’istruzione dei figli - Zelensky: “Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale” - Ucciso “El Mencho”, il narcos più ricercato in Messico - Conti e Pausini, domani si alza il sipario su Festival Sanremo - Sicurezza, inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro a Roma Termini - Previsioni 3B Meteo 24 Febbraio azn