Tg News – 22/6/2022

In questa edizione: - Maturità 2022: 530 mila studenti affrontano la prima prova scritta - Inps: 1,05 mln di nuclei familiari percepiscono il reddito di cittadinanza - Sciopero 25 giugno per Ryanair, Volotea e EasyJet - Spiagge: multe salate per calciobalilla non autorizzati gsl