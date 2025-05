Tg News – 22/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Colle: “Non indebolire i controlli sul Ponte sullo Stretto” - Delitto Garlasco, altre sei impronte ignote sul muro di casa Poggi - A Washington uccisi 2 membri dell’ambasciata israeliana - Cremlino: “Non ci sono accordi per negoziati in Vaticano” - Londra sperimenta castrazione chimica per gravi crimini sessuali - Resti di un feto trovati su un marciapiede a Parma - Escort scomparsa a Prato, indagata la madre - Respiro, un dispositivo per monitorare la qualità dell’aria - Previsioni 3B Meteo 23 Maggio azn