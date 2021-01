Tg News – 22/1/2021

In questa edizione: - Cdp, 70 milioni per il contrasto ai cambiamenti climatici - Webuild, infopoint digitale sui cantieri del gruppo - Da P&G "Aula 162", progetto per dare un lavoro a chi lo ha perso - Fisco, risparmiare con il "saldo e stralcio" mrv