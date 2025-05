Tg News – 21/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Jenin, Idf spara in aria durante visita diplomatici - Papa Leone XIV: “Dolore per Gaza, entrino gli aiuti” - Ucraina, uccisi due foreign fighters italiani -Delitto Garlasco, Dna, biglietti e impronta contro Sempio - Arrestato sindaco Sorrento con mazzetta da 4500 euro - A Milano 21enne muore cadendo in moto mentre fugge da polizia - Frena il Pil nel 2025, un quarto popolazione a rischio povertà - Alla Sapienza Urania’s passion, opera che celebra la scienza inclusiva - Previsioni 3B Meteo 22 Maggio /gtr