Tg News – 20/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuova ondata di missili su Israele - Crosetto “La Nato non ha più ragione di esistere” - Mattarella sui rifugiati "Bisogna fare di più" - Investì il figlio di 18 mesi, la Procura chiede di non condannarla - Sicilia, riportato a galla il Bayesian - Brindisi, muore a 15 anni dopo la febbre - Via libera Camera Comuni ad eutanasia in Gb - Meloni lancia iniziativa per abbattere debito Africa - Previsioni 3B Meteo 21 giugno /gtr