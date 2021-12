Tg News – 20/12/2021

In questa edizione: - Covid, 97 decessi in 24 ore - Vacanze di Natale: la variante Omicron spaventa i viaggiatori - Rischio zona arancione per l'Italia, ipotesi nuove restrizioni - Ursula Von der Leyen all'Università Cattolica di Milano: "Futuro nelle vostre mani" gtr/