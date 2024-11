Tg News – 20/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il nuovo Codice della Strada è legge - Trapani, arrestati 11 agenti per torture in carcere - Inseguimento e sparatoria in pieno giorno a Bellano - Putin aperto a discutere cessate il fuoco con Trump - Hezbollah minaccia: “Colpiremo centro di Tel Aviv” - Sicurezza, per l’Istat le donne si sentono più a rischio - Montenapoleone, via dello shopping più cara al mondo - Anas, per il 51% degli italiani superare i limiti non è un pericolo - Previsioni 3B Meteo 21 Novembre gsl