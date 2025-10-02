Home Video News Cronaca Tg News – 2/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attacco vicino a Sinagoga a Manchester, ucciso aggressore - Flotilla, Tajani: 40 gli italiani fermati - Proteste pro-Pal nelle Università, Venerdì sciopero generale - Sostegno a piano Usa per Gaza, ok dalla Camera con 182 sì - Tre morti in incidente sull’Aurelia a Grosseto - Delitto Garlasco, ex procuratore Venditti ricorre al Riesame - Confindustria taglia stime Pil italiano - Al giudice Corte Suprema Usa il Premio della Fondazione Magna Grecia - Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre gsl