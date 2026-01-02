Home Video News Cronaca Tg News – 2/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tajani a Crans-Montana, inchiesta in corso su strage ragazzi - Farnesina "47 morti, dispersi 6 italiani, ricoverati in 13" - Una cinquantina i feriti in altri Paesi, al Niguarda altri 4 giovani - La trappola era nel soffitto, causa poliuretano - Fermato un peruviano per la morte di Aurora Livoli - Droni su residenza Putin, Mosca consegna agli Usa dati volo - Influenza, casi in frenata in Italia - FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica: "Valorizzare i professionisti sanitari" - Previsioni 3B Meteo 3 Gennaio /gtr