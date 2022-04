Tg News – 19/4/2022

In questa edizione: - L'Istat, a marzo 2022 l'inflazione raggiunge il 6,5% - Covid-19, il premier Mario Draghi è risultato positivo - Covid-19, oltre 18mila nuovi casi in 24 ore - Entrate contributive e tributarie in crescita nel primo bimestre 2022 gtr/