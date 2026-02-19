Home Video News Cronaca Tg News – 19/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump inaugura il Board of Peace: “Vigilerà che l’Onu funzioni” - Macron a Meloni: “Non commenti gli affari francesi” - Epstein, arrestato ex principe Andrea - Bruxelles, i pasdaran inseriti nella lista terroristi - Indagati per bimbo trapiantato con cuore danneggiato - Insulti social a Segre, dagli hater lettere scuse e risarcimenti - Petrecca si dimette da direttore Rai Sport dopo polemiche - Lombardia premia con Rosa Camuna operatori sanitari in tragedia Crans Montana - Previsioni 3B Meteo 20 Febbraio gsl