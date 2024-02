Tg News – 19/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La vedova di Navalny accusa Putin - Rapporto Unicef: 20 milioni di bambini a rischio povertà - Von Der Leyen si candida al bis - Maxitamponamento per nebbia sulla A1, 30 auto coinvolte - Tragedia di Firenze, la trave si è spezzata all’improvviso - Acciaierie Italia, chiesta amministrazione straordinaria - In Pianura Padana inquinamento a Gennaio oltre il limite - Jago porta il suo bambino di marmo al Palazzo Reale di Palermo - Previsioni 3B Meteo 20 Febbraio mrv