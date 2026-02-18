Home Video News Cronaca Tg News – 18/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bimbo trapiantato, comitato esperti dice no a secondo cuore - Trovato corpo di donna decapitata a Scandicci - Sea Watch, fermo “illegale”, Italia dovrà risarcire Ong - In Consiglio dei Ministri decreti su energia e maltempo - Famiglia nel bosco, la mamma “Stanno distruggendo i miei figli” - Quaresima, Papa “Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri” - Milano-Cortina, altro bronzo per l’Italia del fondo - Mattarella “Csm non esente da difetti ma serve rispetto da altre istituzioni” - Previsioni 3B Meteo 19 Febbraio /gtr