Tg News – 18/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vertice Usa-Russia sull’Ucraina, intesa su pace in tre fasi - Draghi “Rimarremo soli a garantire sicurezza in Ucraina e in Europa” - Nuovo attacco hacker dei gruppi filorissu a siti italiani - Papa Francesco lavora dall’ospedale, accetta rinuncia vescovo accusato di pedofilia - Positivo all’hashish il papà della bimba di 9 mesi uccisa dal pittbull - Sequestrati oltre 780 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro - Truffa da 3 milioni di euro a Roma alla poetessa Gemma Bracco - Ucraina, Mattarella "Difendere la sovranità degli stati e la carta Onu" - Previsioni 3B Meteo 19 Febbraio /gtr