Tg News – 18/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Impagnatiello piange in aula: “Chiedo scusa per la mia disumanità" - Pozzolo, deputato Fdi, si avvale della facoltà di non rispondere - Truzzu candidato in Sardegna, OK anche dalla Lega - Cassazione: “Per il saluto romano va contestata la legge Scelba” - A Davos Herzog mostra foto bimbo ostaggio di Hamas - Il testo contro le ecoproteste diventa legge - Inglesi preoccupati per Kate Middleton - Samsung presenta Galaxy S24, AI a portata di smartphone - Previsioni del tempo 3B Meteo per 19 Gennaio gsl