Tg News- 17/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nasce la nuova Commissione Europea, c’è anche Fitto vicepresidente - Draghi: “L’Europa rischia di non essere più libera” - Libano, esplodono cercapersone Hezbollah, muore bimba, 1000 feriti - M5S, resa dei conti tra Conte e Grillo - Garante Carceri: 67 suicidi nel 2024, + 19% rispetto a 2023 - Traversetolo, Ris tornano a scavare in giardino - Aggressione a medici Foggia, 20 indagati - Ue, Von der Leyen “Esperienza Fitto aiuto per coesione e investimenti” - Previsioni 3B Meteo 18 Settembre mrv