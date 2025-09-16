Home Video News Cronaca Tg News – 16/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele annuncia controllo 40% di Gaza City - Blitz dei pro Palestina in aula in Università a Pisa - Addio a Robert Redford, divo di Hollywood - Inchiesta Urbanistica a Milano, riesame smonta accusa Pm - Mattarella ricorda Willy Monteiro: “L’odio genera odio” - Due operai morti sul lavoro a Torino e a Milano - Istat, ad Agosto carrello della spesa più caro - Terna, al via la posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna - Previsioni 3B Meteo 17 Settembre azn