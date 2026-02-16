Home Video News Cronaca Tg News – 16/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni a Niscemi: "Stanziamento da 150 milioni, decreto in arrivo" - A.D. FS: “Gente esperta dietro a sabotaggi ai treni di Sabato” - La mamma del bimbo col cuore bruciato: ”Non perdo la speranza” - Accoltella il compagno, denunciata e rilasciata a Milano - Svizzera, treno deraglia dopo una valanga, feriti - Ue pronta a rafforzare l’euro e ridurre dipendenza dal dollaro - Short track, per Fontana sfuma il sogno 14esima medaglia - Conferenza di Monaco, da Ghribi (ECAM) un appello alla cooperazione - Previsioni 3B Meteo 17 Febbraio azn