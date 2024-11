Tg News – 15/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Corteo Pro Palestina a Torino, feriti 15 agenti - Gaza, Hamas: “Pronti a cessate il fuoco, Trump pressi Israele” - Morta per intervento al naso, studio senza autorizzazioni - Taranto, uccide la madre e confessa - Scholz a Putin: “Ritira le truppe e negozia” - Ue lima stime di crescita per l’Italia, Germania in recessione - Era cieco ma andava in bici, smascherato e denunciato - Anas, al via il piano neve 2024-2025 - Previsioni 3B Meteo 16 Novembre gsl