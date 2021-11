Tg News – 15/11/2021

In questa edizione: - Bce: inflazione tornerà più lentamente del previsto a livelli normali - No green pass e no vax: Polizia indaga per istigazione a compiere atti violenti ed illeciti - Clima e inquinamento: Italia tra le peggiori in Ue - Iss: efficacia vaccino anti-Covid-19 cala dopo 6 mesi