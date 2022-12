Tg News – 14/12/2022

In questa edizione: - Bankitalia, aumentano i tassi sui mutui al +3,23% - Confesercenti, nei negozi rischio posto per 100 mila dipendenti - Allarme Federcarrozzieri, aumento costo riparazioni e attesa - 103 milioni di profughi nel mondo, raddoppiati in 10 anni gtr/